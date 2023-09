B&b, da gestione familiare all’impresa: le nuove regole a San Marino

San Marino, 9 settembre 2023 – Da familiari a imprenditoriali. Cambiano le regole per i bed & breakfast di San Marino. Sono quelle contenute nel decreto ratificato in Consiglio grande e generale. Decreto che ha l’obiettivo "di inserire – spiegano dalla segreteria di Stato al Turismo – nella normativa vigente una nuova tipologia di ricettività turistica che fino a questo momento, a San Marino, non era stata regolamentata, ovvero quella del Bed&breakfast in forma imprenditoriale, fattispecie rientrante nell’attività ricettiva extra–alberghiera". Perché sin qui, come rilevato dalla Commissione per la classificazione e vigilanza sulle strutture ricettive, il carattere esclusivamente familiare dei B&b del Titano non permetteva di lavorare con un Codice operatore economico ed era configurato come impegno saltuario con limitazioni su giorni di apertura nell’arco dell’anno solare e l’impossibilità da parte degli esercenti di accedere agli incentivi previsti per le attività economiche, quali il credito agevolato.

"Allo stesso modo – spiegano dal Turismo – era stata rilevata la necessità di introdurre nell’attività ricettiva di B&B, quale servizio ulteriore a vantaggio degli ospiti, la possibilità di garantire spazi adeguati a consumare dei pasti attraverso il servizio di delivery o catering esterno". Nasce, così, il ‘Regolamento di attuazione del servizio di alloggio e prima colazione denominato Bed&breakfast’ "che ne individua la finalità e definizione, le caratteristiche e i requisiti minimi – spiegano dal Titano – gli adempimenti amministrativi obbligatori, la pubblicità, nonché i controlli e le sanzioni applicabili".

Insomma, nuove regole. "Alla base di questa iniziativa c’è soprattutto – dice il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – la volontà di aumentare il numero dei posti letto e la qualità della ricettività sammarinese". Ricordando anche che "pur con i tempi di fine legislatura, c’è la volontà di realizzare una nuova struttura alberghiera a Murata per la quale il Gruppo Alpitour presenterà presto un progetto". "L’Ufficio del Turismo – spiega il suo direttore Annachiara Sica – ha recepito una necessità evidenziata dalla Commissione per la classificazione e vigilanza sulle imprese ricettive rilevata nell’era post pandemica, durante la quale il mondo del travel e dell’hospitality si è dovuto adattare alle nuove abitudini di viaggio del turismo ‘lento’ e flessibile. Con l’introduzione della nuova tipologia ricettiva extra-alberghiera di Bed &breakfast imprenditoriale si è voluto dare impulso e valorizzazione al sistema turistico territoriale della Repubblica di San Marino, garantendo anche a questa tipologia di operatori l’accesso agli incentivi previsti per l’imprenditoria in territorio sammarinese ed estendendo il periodo di apertura per tutto l’anno".