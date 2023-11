Beer&Food ancor più ricca

Un nuovo importante tassello per le fiere che Ieg organizza nei padiglioni fieristici. È stato siglato l’accordo Italgrob-Italian Exhibition Group che permetterà, fino al 2027, alla fiera Beer&Food Attraction di ospitare l’International Ho.Re.Ca. Meeting. L’accordo è stato siglato in occasione di Italgrob (Federazione Nazionale Distributori Horeca), l’associazione nazionale di riferimento per il fuori casa, che ha presentato a Roma uno studio con cui offre una fotografia del mercato Food & Beverage in Italia. "Quella tra Italian Exhibition Group e Italgrob è una relazione di lunga data che fino ad oggi ha prodotto risultati molto soddisfacenti – dice Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg, Italian Exhibition Group – la firma dell’accordo e lo svolgimento dell’International Ho.re.ca Meeting a Rimini fino al 2027 ci rendono orgogliosi e ci permettono di proseguire per i prossimi anni nel segno di una proficua collaborazione. Come Ieg abbiamo messo in atto importanti investimenti in fiere come Sigep e Beer&Food Attraction, anche in virtù delle indicazioni dei nostri partner, delle associazioni e delle imprese distributrici, indispensabili per progettare al meglio le future edizioni di queste manifestazioni rappresentative e di riferimento nel settore del fuoricasa".