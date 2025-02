Beer&Food Attraction, a Rimini il maxi expo del settore

C’è un mondo a Beer&Food Attraction. È il mondo dell’industria bar&beverage che fino a stasera sarà riunito alla fiera di Rimini per la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group. La rassegna ha ampliato la propria offerta e gli spazi espositivi del 14%. Numerosi gli ospiti al taglio del nastro, domenica, dal ministro Alessandra Locatelli al presidente della Commissione agricoltura della Camera, Mirco Carloni. "Beer&Food Attraction – le parole del deputato marchigiano – rappresenta una grande manifestazione per il mondo della birra, un settore che più di altri ha bisogno di essere sostenuto. Lo abbiamo fatto all’interno della finanziaria, con una riduzione del 50% sulle tassazioni per i piccoli birrifici".

Con 600 espositori e 1.217 marchi, la fiera di Ieg vanta la più completa offerta di birre in Europa. Tra i protagonisti i birrifici artigianali, con 115 realtà indipendenti. Accanto a loro, le multinazionali come AB InBev, Heineken e Carlsberg. E tutta l’industria delle acque e dei soft drink. Presenti 130 buyer da 47 Paesi. "Ieg – osserva Carlo Costa, a capo delle attività corporate della società riminese – è una realtà dai tratti globali. In questi anni abbiamo aperto sedi e organizzato manifestazioni in ogni parte del mondo. Una strategia che ci ha premiato in Borsa".