’Beer&Food Attraction’ a Rimini. La fiera del gusto spicca il volo

di Marco Principini RIMINI C’è un mondo a Beer&Food Attraction. È il mondo dell’industria bar&beverage che fino a stasera sarà riunito alla fiera di Rimini per la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group. La rassegna, che ha ampliato la propria offerta e i suoi spazi espositivi del 14%, si presenta con un focus più marcato sulla mixology e le nuove tendenze del fuoricasa. Numerosi gli ospiti al taglio del nastro, domenica, dal ministro Alessandra Locatelli al presidente della Commissione agricoltura della Camera, il fanese Mirco Carloni. "Beer&Food Attraction – le parole del deputato marchigiano – rappresenta una grande manifestazione per il mondo della birra, un settore che più di altri ha bisogno di essere sostenuto. Lo abbiamo fatto all’interno della finanziaria, con una riduzione del 50% sulle tassazioni per i piccoli birrifici. E continueremo a farlo fornendo strumenti legislativi per ridurre l’impatto fiscale e non solo. L’Italia è competitiva in tutto il mondo perché il consumatore riconosce la produzione autentica agricola e la ritiene credibile".

Con 600 espositori (sono 170 le nuove aziende) e 1.217 marchi, Beer&Food Attraction 2025 registra una significativa crescita. Tra i protagonisti i birrifici artigianali, con 115 realtà indipendenti. Accanto a loro, le multinazionali come AB InBev, Heineken e Carlsberg. L’evento ospita anche tutta l’industria delle acque e dei soft drink, con la partecipazione dei principali produttori, e non manca una selezione del settore food. Presenti in fiera 130 buyer esteri da 47 Paesi. Spagna, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia sono quelli più rappresentati mentre a livello extraeuropeo si distingue il Canada.

"Italian Exhibition Group – osserva Carlo Costa, manager a capo delle attività corporate della società riminese. pure lui di Fano – è una realtà dai tratti ormai fortemente globali. In questi ultimi anni abbiamo aperto sedi e organizzato manifestazioni in ogni parte del mondo, dalla Cina, agli Emirati Arabi al Brasile, dagli Stati Uniti al Canada, dall’Arabia Saudita al Messico. Una strategia che ha premiato il titolo di Ieg che in Borsa, nell’ultimo anno, ha performato con risultati eccezionali".

Beer&Food Attraction ha ospitato il convegno organizzato da Italgrob dal titolo ‘Fuori casa: l’ora del cambiamento! Politiche e strategie per una ripresa sostenibile’. Il canale Horeca (hotel, ristoranti, catering) ha un valore complessivo di 72 miliardi di euro con oltre 3,4 milioni di occupati. Nel talk è stata analizzata anche la crescita dell’occupazione, che ha superato i 24 milioni di occupati (livello più alto dal 1977 secondo i dati esposti). Un mercato, quello del fuoricasa, che secondo Andrea Colombo, direttore commerciale Italia di Conserve Italia, "ora vive una fase di stabilizzazione dopo l’importante crescita post-Covid, mentre c’è molta attesa su grandi eventi come Giubileo e Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina". Ma Beer&Food Attraction è anche competizione: il fiorentino Fabio Mazzantini ha trionfato nella Burger battle, la competizione dedicata all’hamburger gourmet.