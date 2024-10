Beethoven chiude il sipario della Sagra Malatestiana

Musica maestro! Ma anche cultura, incontri e conferenze: la settimana dei grandi eventi riminesi entra nel vivo. Si parte domani con la ventiseiesima edizione del Festival del mondo antico, quest’anno intitolata ’Confini, margini, aperture’. Un fitto programma di conferenze e incontri, dislocati per i luoghi simbolo della città, che fino a sabato vedrà protagonisti esperti di storia, archeologia, arte e politica. Tra gli ospiti Giovanni Brizzi e Camillo Neri sui conflitti nel mondo classico; o ancora Paolo Giulierini e Paolo Matthiae pronti ad aprire una finestra sul passato. Gli storici dell’arte Francesca Cappelletti e Claudio Strinati parleranno dei confini artistici, culturali e di genere, mentre politologi e giornalisti come Angelo Panebianco, Vittorio Emanuele Parsi e Monica Maggioni indagheranno le complessità geopolitiche e le nostalgie dei confini. E poi spazio agli scrittori come Paolo Di Paolo per riscoprire il mondo della poesia.

Dalle conferenze si passa alla grande musica classica. Le porte del teatro Galli venerdì si aprono per l’ultimo concerto sinfonico della Sagra Malatestiana. Un gran finale degno del genio artistico di Beethoven, portato in scena dall’Orchestra Leonore, formazione di vocazione internazionale fondata e diretta da Daniele Giorgi con le voci della Philharmonischer Chor Műnchen. Un appuntamento per rivivere uno dei più grandi ed influenti capolavori del grande maestro del pianoforte tedesco nel duecentesimo anniversario della prima esecuzione della sua Nona sinfonia.

Federico Tommasini