Beethoven inedito: prima assoluta al Galli

Ascoltare Beethoven Zero in una prima assoluta e pensata appositamente per il teatro della città. Domenica alla Sagra Malatestiana (ore 17) risuonerà il concerto numero zero, scritto dal titano di Bonn all’età di soli 14 anni. Venduta all’asta dopo la morte dell’artista, la parte per pianoforte dell’opera fu poi ricostruita dal musicologo e compositore svizzero, Willy Hess. Una partitura inedita, scritta da Ludwig van Beethoven per pianoforte, con purtroppo soltanto pochi accenni per la parte da orchestrare. Un’idea musicale, insomma, con cui tuttavia Ludwig non volle mai esibirsi al pubblico. Il manoscritto del concerto intanto rimane conservato nella biblioteca dell’Università di Tubinga. A recuperarlo e riscrivere la parte per l’orchestra in Mi bemolle maggiore, è stato però Paolo Marzocchi, il direttore artistico della WunderKammer Orchestra (Wko) che domenica – appunto – si esibirà sul palco del Teatro Galli (ore 17). A dirigere il concerto c’è Carlo Tenan, mentre al pianoforte troviamo Marco Vergini, a sua volta coadiuvato dalla partecipazione dell’Amai String Quartet. Per Marzocchi "la versione proposta dalla WunderKammer Orchestra è di fatto una ricomposizione nuova della veste orchestrale, un po’ spregiudicata, ma realizzata tenendo ben presenti le caratteristiche della scrittura del Beethoven giovanile". "Il concerto – ci tiene a precisare il direttore artistico della Wko – è ‘quasi eseguibile’ e ne esistono diverse versioni, a volte troppo prudenti negli interventi e per questo noiose".

La versione proposta dalla Wunderkammer è una ricomposizione nuova della parte orchestrale, che tuttavia non sottende alle idee geniali di un Beethoven ancora adolescente, vitalizzando il più possibile – appunto – la linea del pianoforte. A completare il programma di domenica della Wunderkammer Orchestra, subentra anche la Battalia a 10 di Heinrich Ignaz Franz Biber, arrangiata e orchestrata sempre da Paolo Marzocchi. Seguono, durante la serata, i Sei movimenti dai Balletti lamentabili di Biber, composti da Danilo Comitini. Domani (alle ore 21, sempre al Galli) è prevista inoltre una guida all’ascolto del concerto domenicale, con un incontro a cura dello stesso Paolo Marzocchi, dal titolo Biber, Beethoven e il Concerto n. 0. L’evento di sabato si inquadra nell’ambito del ciclo di approfondimenti ‘Parole per la musica’.

Andrea G. Cammarata