Befana bagnina e sul ghiaccio: la vecchietta più amata raddoppia

Non una, ma ben due Befane sono arrivate al Cattolica Christmas Village per chiudere in dolcezza le festività natalizie della Regina. La vecchina più amata di Italia e del mondo infatti ieri ha deciso di raddoppiare le proprie comparsate a Cattolica, dove la Befana si è presentata sia un veste di Bagnina, che in quella ’on Ice’. La prima versione si è fatta trovare con tanto dell’inseparabile scopa e il salvagente, nella zona degli Igloo del Bagnino di Natale in piazza Roosevelt. Qui, per due ore dalle 16.30 e le 18.30, la Befana bagnina ha così incontrato centinaia e centinaia di bambini e bambine, a cui ha distribuito tantissime calze, dolci e sorrisi ai presenti: lasciandosi ovviamente fotografare insieme ai propri piccoli amici e amiche.

La Befana ’On Ice’ invece ha dato appuntamento a tutti i propri estimatori presso la pista del ghiaccio in piazza Primo Maggio a Cattolica, a partire dalle 16 di ieri pomeriggio. E anche qui, tra una scivolata e l’altra sui pattini insieme a tutti i presenti, la vecchina più amata con tanto di sacco e scopa magica, ha donato altre calze con all’interno caramelle e dolcetti alle centinaia di persone che, nell’arco di tutto il pomeriggio, hanno scelto di farle visita, rallegrando così anche la pattinata sulla pista del ghiaccio. Il doppio appuntamento organizzato appositamente, all’interno del cartellone programmato dall’amministrazione comunale di Cattolica, è stato quello con cui si è deciso di chiudere in bellezza queste festività natalizie.

Eppure, la voglia di Natale non è ancora finita per la Regina. Infatti, il Cattolica Christmas Village non chiuderà ancora le proprie porte. Le casine gourmet del villaggio del food di via Bovio e via Matteotti prolungheranno dunque lo spirito della festa restando aperte fino a domenica 12 gennaio. Anche la pista di ghiaccio continuerà a far divertire grandi e bambini appassionati di pattini e resterà attiva in piazza Primo Maggio fino a domenica 26 gennaio.

"Abbiamo voluto chiudere il nostro cartellone delle feste con questo doppio evento dell’Epifania messo in campo grazie alla sinergia con il consorzio “Le Spiagge di Cattolica” che ha gestito in queste settimane gli Igloo di Bagnino Natale e con il gestore della pista di ghiaccio – ha spiegato il vice sindaco e Assessore al Turismo e Commercio Alessandro Belluzzi –. Una conclusione che va ad arricchire l’asse commerciale tra piazza Primo Maggio e piazza Roosevelt".