Befana tra sacro e profano Una bella festa per tutti

Befane e Re Magi, profano e sacro per la gioia di grandi e bambini sono ’sbarcati’ ieri in vari punti della città, e della provincia. Dopo il forzato stop degli ultimissimi anni causato dalla pandemia ha fatto ritorno al portocanale l’Epifania sul ponte dei miracoli, rappresentazione del Re Magi, arrivati in corteo a bordo di antiche barche tipiche della marineria storica. L’evento, come da tradizione andato in scena al ponte della Resistenza, è stato accompagnato da canti natalizi e spettacolo delle fontane luminose. Tutta di corsa la strada per la Befana a borgo San Giuliano, dove per i bambini il divertimento è iniziato fin da ieri mattina, con la Befana Borgo Run. Una gara nella quale la vecchietta ha indossato le scarpe da ginnastica. La sfida per i bimbi (e i loro genitori) era quella di scovare le varie Befane nascoste tra le stradine strette dei borgo.

Dal centro al mare il passo è breve. Non poteva mancare la vecchina al Villaggio di Natale di piazzale Fellini, per il divertimento dei tanti bimbi accorsi, incantati dalle varie versioni della Befana, ma anche dalla pista di pattinaggio e dal tendone del Circo allestito in occasione delle feste. I piccoli, qui come dappertutto, sono stati sommersi da caramelle, balocchi e dolciumi, in pieno stile natalizio. Ma sono state tante altre le Befane che si sono prodigate per distribuire dolciumi ai più piccoli.

Una epifania all’insegna della solidarietà quella proposta dallo Ior, l’Istituto oncologico romagnolo, con la tradizionale lotteria di Natale, un grande gioco a sostegno dei progetti per la ricerca contro il cancro (estrazione dei 22 premi ieri alle 7 al centro commerciale Le Befane, dove la Befana, oltre a regalare caramelle, ha raccontato fiabe ai bambini, per tutto il pomeriggio.

Festa della Befana, anche questa appuntamento storico, ieri mattina al cinema Settebello, a cura del Dopolavoro Ferroviario. Tante altre le tappe al mare la vecchina, comparsa a Viserba, in piazza Pascoli, animata anche dal musical di Indanza Show Academy; e a Torre Pedrera, vicino al presepe di sabbia, dove la Befana è arrivata in zona spiaggia in... automobile. E ancora al ’Tendoun’ di Viserbella, con giochi e tombole per bambini, e al Museo della Città, con la Befana e una band con le due voci di Cristina Di Pietro e Alberto Bastianelli, in un omaggio a Mina e Celentano.