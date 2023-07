"Beffa al 118, video da rimuovere"

"Spero che venga rimosso a strettissimo giro il video dei TikTokers che, qualche giorno fa, si sono fatti beffa del 118 fingendo un malore e chiedendo assistenza immediata con l’unico obiettivo di scroccare un passaggio per Riccione e mostrare la propria ‘impresà sui social. Mi auguro, inoltre, che si proceda anche all’immediata chiusura dei profili dei ragazzi coinvolti che hanno dimostrato totale assenza di senso civico e sociale e mancanza assoluta di rispetto per chi lavora duramente. Il gesto è gravissimo anche perché hanno sottratto tempo prezioso agli operatori che sarebbero potuti servire altrove, dove magari vi era una reale urgenza. Quanto accaduto pone l’attenzione sulla urgenza di provvedere non solo a inasprire le pene ma, anche e soprattutto, a rieducare come prevede la proposta di legge sul bullismo che ha iniziato lunedì scorso il suo percorso in Aula e che ci auguriamo venga approvata quanto prima. Ciò che più spaventa è la totale mancanza di consapevolezza con la quale si pongono in atto comportamenti, di fatto delinquenziali, senza pensare alle conseguenze delle proprie condotte. Conseguenze che, a volte, sono drammaticamente irreversibili". Così il deputato di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo.