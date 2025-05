Bella e Sissy, inseparabili in cerca d’amore

Il canile comunale Stefano Cerni apre sabato le sue porte per l’open day di primavera: un’occasione per avvicinarsi al mondo della cura e dell’adozione degli animali, condividendo una merenda, scoprendo il mercatino con le magliette del canile e magari lasciandosi conquistare da uno sguardo. Come quello di Bella e Sissy, due cagnoline unite da un legame indissolubile. Arrivate in canile dopo una situazione familiare difficile, si sono fatte forza l’una con l’altra. Sissy è un simil maltese, Bella una pastore tedesco. "Abbiamo capito subito che non potevamo dividerle - raccontano gli operatori della cooperativa Cento Fiori, che gestisce il canile -. Si cercano, si sostengono, si divertono. Separarle vorrebbe dire spezzare un punto fermo nelle loro vite".