Bellano mette in guardia l’Omag Mt: "Ora ogni partita è decisiva"

L’ Omag Mt San Giovanni tornerà a giocare in casa domenica (ore 17 al Palamarignano) per l’ultimo turno del girone di andata della Pool Promozione dove fino ad oggi le ‘zie’ non hanno conosciuto passaggi a vuoto, consolidando il primato che potrebbe voler significare salita diretta in A1. Ma davanti alla rete domenica ci sarà un’altra outsider agguerrita, quell’Esperia Cremona già affrontata e battuta a gennaio nei quarti di Coppa Italia per 3-0. Il coach Massimo Bellano non vuol sentir parlare di partita facile: "Dobbiamo assolutamente restare concentrati sul nostro percorso e fare attenzione alle possibili sorprese. Domenica scorsa, per esempio, a Melendugno il primo set ci è sfuggito di mano e poi solamente nel secondo siamo riusciti ad imporre il nostro gioco e a concludere vittoriosi per 3-1".

Il campionato entra nel vivo e per San Giovanni arriva una settimana intensa con un turno infrasettimanale (giovedì 13 marzo) in casa di Padova, dove ha perso pure Messina, e poi con ritorno tra le mura amiche il 16 marzo contro Busto Arsizio, big del campionato e vero ostacolo sulla strada della promozione per una partita senz’appello. Come è lo stato psico-fisico della rosa marignanese? "In questo momento naturalmente la stanchezza comincia a farsi sentire, ma questo è un problema di tutte le squadre. Dobbiamo stringere i denti e dosare le forze visto che si gioca ogni 3 giorni e adesso ogni partita può essere decisiva. Stiamo abbastanza bene, ma certamente vedremo se sarà anche possibile ruotare le giocatrici con alcuni innesti dalla panchina. Non lo so ancora per certo, vedremo domenica come si svilupperà il match".

La panchina potrebbe essere un valore aggiunto con le varie Sassolini, Ravarini, Bagnoli e le altre giocatrici. E poi naturalmente si guarderà anche ad altri campi dove non mancheranno altri scontri diretti. Domenica per esempio Itas Trentino ospiterà Messina, distaccata 8 lunghezze dalla capolista San Giovanni, e soprattutto Busto Arsizio, ancora in piena corsa, e roster di altissima qualità, farà visita a Macerata, seconda a sole 5 lunghezze dalla squadra marignanese ed in questo momento vera minaccia per il primo posto finale. "Di certo se le altre perdono punti a noi non dispiace, ma ripeto, noi dobbiamo fare il nostro e restare concentrati sulla nostra partita e su cosa possiamo fare noi. Il resto – conclude il coach – viene dopo".

Luca Pizzagalli