"Bellaria avrà i vigili del fuoco per l’estate"

I Vigili del fuoco arriveranno a Bellaria Igea Marina. Lo confermano con una nota ufficiale dal ministero dell’Interno e anche il comando provinciale di Rimini. Il distaccamento ci sarà quindi anche quest’estate, anche se per un periodo – leggermente – più corto e con orari ridotti, ma ci sarà.

"Nei giorni scorsi sono apparse notizie relative alla mancata apertura del distaccamento stagionale dei pompieri a Bellaria-Igea Marina – dice il comandante provinciale Piergiacomo Cancelliere –. Vogliamo rassicurare la cittadinanza. Il presidio sarà, anche quest’anno, regolarmente operativo, dal periodo che va dal 15 giugno al 31 agosto. Per consentirne l’apertura il comando dei vigili del fuoco di Rimini ha regolarmente chiesto e ottenuto dalla direzione regionale e dagli uffici centrali le risorse economiche e di personale per garantire la presenza dei Vigili. Nel periodo estivo, visto l’incremento di presenze in città di turisti e persone, il distaccamento contribuirà a garantire una risposta più rapida alle chiamate di soccorso e un servizio più efficiente per i cittadini".

"Sul distaccamento estivo dei vigili del guoco ci siamo mossi settimane fa per capire le modalità del servizio – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – Avevamo coinvolto anche il sottosegretario Emanuele Prisco, attraverso la deputata Beatriz Colombo, e anche il comando provinciale dei vigili di Rimini. Da tutti ci è stata garantita la presenza e oggi è arrivata la notizia ufficiale. Non è mai stata a rischio l’apertura del distaccamento ma a cambiare saranno le modalità di arrivo dei vigili e gli orari di servizio, rispetto agli anni passati di mio mandato. In base ai fondi regionali e alle risorse messe in campo dagli stessi vigili del fuoco, quest’anno i pompieri arriveranno a metà giugno. Negli anni passati eravamo riusciti a ottenere la partenza del servizio già i primi di giugno, 24 ore su 24. Quest’anno il servizio sarà diverso ma comunque garantito. Noi siamo come sempre a disposizione, e investiremo una parte economica importante. I buoni pasto, le spese legate all’alloggio e le utenze saranno a carico dell’amministrazione".

Rita Celli