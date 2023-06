Bellaria, bagni in cantiere E’ corsa contro il tempo

Partiti i lavori di riqualificazione di chioschi e stabilimenti balneari sui due lungomari principali di Bellaria e Igea Marina. Il waterfront continua a prendere forma, e ieri sulla battigia erano presenti gru e decine di operai che hanno posizionato sulla sabbia le nuove cabine. Strutture rivisitate, per ogni singolo bagno coinvolto nell’ammodernamento, con un chiaro richiamo alla storia balneare della Riviera romagnola.

Due nuovi percorsi corrono lungo il lato mare di viale Pinzon e del lungomare Carrà, a completamento del camminamento ciclopedonale ci sono anche nuovi arredi, aiuole e zone d’ombra. Sulla sabbia, ogni stabilimento sta lavorando sodo per chiudere i cantieri entro poche settimane. Ci sarà un richiamo alla storia ma con un occhio attento al mondo di oggi, legato alla sostenibilità. "Tutti i bagnini che hanno cantieri in corso _–dice Paolo Rinaldini, presidente della cooperativa di Bellaria Igea Marina – dovrebbero concludere i lavori entro la fine del mese. Per essere pronti con tutti gli impianti. Alcuni avranno opere temporanee e vogliono proseguire con i lavori definitivi appena sarà finita la stagione estiva".

I bagni coinvolti vanno dal 15 al 2 e altri due stabilimenti si trovano sulla spiaggia di Igea Marina. Accanto a loro anche vari chioschi bar. "C’è un chiaro richiamo agli anni ’60 e ’70 – continua Rinaldini – con cabine a righe bianche e blu, colorate. Ci saranno nuovi bagni, docce e altri servizi correlati". La stagione è partita a rilento, a causa delle alluvioni. "Anche nei nostri bagni ci sono state disdette – conclude il presidente – e il meteo non ci ha aiutato. Si è rallentato l’iter dei lavori ma stanno lavorando tutti velocemente. Ma rassicuriamo i nostri clienti: siamo pronti ad accoglierli con nuovi servizi e tante belle novità".

Rita Celli