A Bellaria (Rimini) il bunker tedesco resta sotto il lungomare

Bellaria (Rimini), 22 giugno 2023 – “Io sono passato sul nuovo lungomare ciclopedonale in bicicletta, e non l’ho neanche visto". "Io l’ho visto, è stata una delusione". "Si poteva decisamente far meglio". Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire. Il fortino tedesco della Seconda Guerra Mondiale, il bunker parzialmente emerso durante i lavori di realizzazione dell’ultimo tratto di lungomare intitolato a Raffaella Carrà, è rimasto... sottoterra. Quasi interamente. Spunta solo una piccolissima parte della cupola. Ed è visibile, quello sì, un cartello con indicazioni storiche.

“Ci aspettavamo che il fortino venisse trasformato in una attrazione turistica, come avvenuto in altre località turistiche anche vicine", allarga le braccia un albergatore. Il sindaco di Bellaria-Igea Marina Filippo Giorgetti, nei mesi scorsi, aveva annunciato, insieme a "una piccola modifica dell’attuale tracciato del nuovo lungomare", con "una trincea scavata a fianco perché il bunker lo si possa vedere, alcuni pannelli esplicativi per spiegarne le origini storiche". Il sindaco aveva anche fatto, in primavera, un sopralluogo insieme all’associazione Crb 360 Archeologia Militare. "Nell’occasione ci siamo ancora più convinti – aveva commentato Giorgetti dopo la visita – che si tratti di una risorsa da valorizzare e sfruttare, sia in chiave didattica per i ragazzi delle scuole, sia in chiave turistica, come avviene per reperti simili in altre località della costa".

La Crb 360 Archeologia Militare si era detta disponibile a collaborare a visite guidate e all’eventuale trasferimento del fortino, che insiste parzialmente su suolo privato di un albergo, in altra sede. "Abbiamo ritenuta questa ipotesi non percorribile – la precisazione del sindaco – anche perché il valore testimoniale del fortino è la presenza lì, sul lungomare, dove era posizionato a difesa degli sbarchi sulla costa". Poiché una parte della struttura è sprofondata nella sabbia c’è un problema di fondazioni necessarie, in futuro, per sostenerlo e recuperarlo, se si punterà alla possibilità di renderlo, oltreché visibile, anche visitabile. Quindi, appuntamento rinviato.