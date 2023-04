Bellaria cambia musica con i Camaleonti

Domenica di Pasqua in concerto a Bellaria per i Camaleonti: 30 milioni di dischi venduti, qual è il vostro segreto?

"Scelta delle canzoni, e ci siamo trovati nel luogo giusto (Milano), autori giusti, periodo giusto e tanta voglia di cambiamento da parte di noi giovani di allora… senza niente togliere poi, alle nostre voci, e poi tanta voglia di amicizia e di fare musica", spiega Livio Macchia, bassista e voce, tra i fondatori del gruppo.

Nel lontano 1963 spopolava il beat, poi la vostra musica è diventata più melodica...

"Abbiamo iniziato a seguire i gruppi che arrivavano dall’Inghilterra e dall’America, specie rock ma poi, essendo in Italia e ascoltando le canzoni che ci proponevano, abbiamo optato per brani che si avvicinavano un po’ di più alla nostra musica del passato, più mediterranea, ma dando una impronta energica a certe canzoni".

Tra le vostre hit, quali le più richieste dal pubblico?

"Tante, ma forse ’Applausi’ è diventata il tormentone dei nostri concerti… ed è sempre la prima che richiedono".

Con quali artisti ’esterni’ avete collaborato?

"Tra gli altri Al Bano e Lucio Battisti. I nostri autori erano Luciano Beretta, Claudio Cavallaro, Tòto Savio, Isola, Bigazzi e Mogol con Mario Lavezzi".

Come avete iniziato? Consigli a una giovane band di oggi?

"Abbiamo cominciato per caso nei parchi vicino casa. Non guardo mai i talent in tv: mi sembra una grande presa giro per i ragazzi amanti della musica. I giovani devono fare il loro percorso e se ci credono devono continuare a crederci".

Cos’è per voi la riviera?

"La riviera, dopo la Lombardia, dove siamo nati artisticamente, è stata la nostra seconda regione! Ci siamo esibiti dappertutto lanciando anche dei locali che poi sono diventati famosi: abbiamo passato lunghi e bellissimi periodi in Romagna".