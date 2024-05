Bellaria capitale della fantascienza. Le grandi emozioni di Starcon

Sbarcano gli alieni: torna Starcon Italia, tra fantascienza, scienza, gioco e tanto altro. La tradizionale manifestazione, che si svolge a Bellaria Igea Marina dal 1998, per l’edizione 2024 cambia location. Atterra al Palazzo del Turismo: dal 17 al 19 maggio. Con buon indotto per il turismo, e qualche migliaio di visitatori. Le più famose serie di fantascienza saranno protagoniste: Star Trek, Doctor Who, Stargate, Star Wars, Ritorno al Futuro e non solo. Tanti gli ospiti presenti: Tanya Lemani, Beverly Washburn, Robert Picardo, Richard Price, Harry Waters Jr, Todd Stashwick, Armin Shimerman, Kitty Swink; l’attrice, doppiatrice e direttrice di doppiaggio Stefanella Marrama, lo scrittore, divulgatore, attore e doppiatore Leonardo Patrignani, l’astrofilo ricercatore Fabio Mortari, lo sceneggiatore di fumetti Carlo Recagno, l’attore e doppiatore Luca Gatta.

Tanti gli incontri. Sui segreti del popolo klingon, una delle razze aliene più conosciute di Star Trek (con Alessio e Davide Candeloro e Claudio Sonego), sui viaggi tra passato e futuro dietro le quinte di Stargate (con Annalisa Diacinti). Previsti anche un workshop di doppiaggio (con Luca Gatta e Leonardo Patrignani) e un incontro sulla realizzazione degli oggetti di scena (con Federica Minguzzi e Daniele Roccati). Immancabile lo spazio scientifico con tre diversi appuntamenti (con Fabio Mortari e Leonardo Patrignani).

Sabato l’appuntamento con la speciale serata dedicata alla sfilata dei costumi intervallata da proiezioni, premiazioni e sorprese. Saranno presenti gli stand dei club organizzatori e anche speciali spazi dove sarà possibile contribuire a due progetti di beneficenza.