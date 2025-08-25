Bellaria colpita dalla supercella: "Da 35 anni viviamo questo incubo". Danni alle case, spiagge già aperte

Alle 4.50 del mattino Bellaria si è svegliata nel fragore di un temporale che gli esperti hanno definito una supercella marittima. In pochi minuti il cielo si è fatto nero e la città è stata investita da raffiche di vento fino a 122 chilometri orari. Alberi divelti, rami spezzati e strade trasformate in fiumi: l’ondata di maltempo ha lasciato il segno, costringendo le autorità a chiudere sottopassi e arterie cruciali. Il sindaco Filippo Giorgetti ha fatto il punto: "I sottopassi di via Pertini e via Italico sono impraticabili, in via Ennio un albero è caduto, in altre zone la viabilità è compromessa da rami e tronchi pericolanti. I tecnici e la protezione civile sono al lavoro, ma invitiamo i cittadini alla massima prudenza". Dietro l’elenco delle criticità, ci sono le storie di chi si è ritrovato l’acqua in casa. In via Merano, Elisa Imolesi, 53 anni, mostra i mobili immersi: "Alle sei e mezza l’acqua ha invaso ogni stanza, dalla cucina alla camera. Non è la prima volta: da 35 anni viviamo questo incubo. Tutto è peggiorato quando il Comune chiuse la fossa naturale che scaricava in mare. Ora c’è un tubo, ma quando il mare è agitato l’acqua torna indietro e ci allaga". Alle 11, racconta, sono arrivati i volontari con le pompe: "Hanno provato a drenare, ma è come svuotare il mare con un secchio. Io non chiedo risarcimenti, rifaccio i muri ogni volta. Voglio solo che qualcuno risolva il problema tecnico". Eppure, dopo le ore drammatiche dell’alba, la città ha ritrovato la sua routine. Già in mattinata gli stabilimenti balneari erano regolarmente aperti, con i turisti sotto l’ombrellone quasi increduli di fronte alle immagini di strade allagate a poche centinaia di metri. Nel pomeriggio, con il cielo tornato sereno e le strade in gran parte liberate da fango e rami, Bellaria ha ripreso la sua vita normale, come se il nubifragio fosse stato un incubo breve e violentissimo. La supercella è durata appena venti minuti, ma ha scaricato fino a 75 millimetri di pioggia, con picchi di 50 millimetri in venti minuti. Numeri che non bastano a raccontare il dramma di chi, come i residenti di via Merano, continua a convivere con un problema che si ripete ogni volta che il mare e il cielo decidono di unirsi contro la città.

Aldo Di Tommaso