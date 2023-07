Bellaria: compie 90 anni Duilio, l’ultimo dei playboy "È arrivata l’ora della pensione, avanti un altro"

Ha compiuto 90 anni il playboy gentiluomo della Riviera. Michele Duilio Rinaldi corteggia turiste dal 1949. "Ho iniziato a 16 anni. Cominciai a omaggiarle offrendo loro un mazzetto di margherite e fiori che raccoglievo nei prati. Ho sempre voluto far capire alle donne la mia sensibilità, la generosità nei loro confronti, in cambio solo di affetto". Secondo Betobahia e altri amici della Riviera, come la poetessa Caterina Tisselli, "Duilio è l’ultimo dei conquistatori. Il più conosciuto, dopo il mitico Zanza. Ha un romanticismo d’altri tempi, conquista donne sul moscone o sulla spiaggia, da Cattolica a Ravenna". Ogni estate percorre la spiaggia della provincia di Rimini, a piedi. Ancora oggi macina chilometri, alla ricerca di nuove amicizie. "Documento tutto con le foto, ne ho migliaia a casa. Insieme a oggetti e pensieri, mi aiutano a non dimenticare il passato e a vivere appieno il presente. Il mio motto è: finché non barcollo non mollo". Nelle donne, Duilio, cerca "solo amicizia e conoscenza. Un po’ di affetto perché non ho avuto una famiglia, per scelta. Oggi è più difficile comunicare e socializzare". L’augurio di tante persone a lui legate è: "Vivere all’insegna della generosità, della bellezza del suo animo". Ieri Duilio ha festeggiato 90 primavere con un annuncio importante: "Credo che quella di questa estate sarà l’ultima pedana che percorrerò. E’ arrivata l’ora della pensione. Avanti un altro, speriamo che ci sia".

Rita Celli