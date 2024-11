Bellaria conquista i francesi: "Da Colmar una spinta al turismo"

"Bellaria Igea Marina si è riconfermata una protagonista chiave nella fiera del turismo e viaggi di Colmar". Il sindaco Filippo Giorgetti è soddifatto per la partecipazione alla 39esima edizione dell’expo in Alsazia da sabato a lunedì. "Le innovazioni dal punto di vista scenografico hanno fatto centro. L’introduzione di ‘Piazza Italia’ (un’area di oltre 500 metri quadrati con stand promozionali ed enogastronomici dedicati a Bellaria e alla Romagna) è stata fondamentale nell’essere un catalizzatore turistico. Non a caso si tratta del luogo più visitato di questa edizione". Proprio in quella ‘Piazza Italia’, i turisti hanno potuto sia ammirare le performance folkloristiche dei ballerini ‘sciucaren’ della Rimini dance company, sia ascoltare le musiche del pianista Alberto Salimbeni accompagnato dalla cantante Chiara Stella Bartoletti. Ma non solo. Anche il ‘ristorante italiano’ all’interno del Salone ha avuto il suo successo, registrando ben mille presenze in tre giorni. Lo chef Marco Rossi, per l’occasione, ha preparato grandi quantità di piatti tipici, tra cui 120 chili di lasagne e 50 chili di stracchino con piadina e rucola. Anche gli stand di pizza, piadina e gelato hanno avuto riscontri positivi, con un consumo di circa 50 chili di pizza al taglio e 40 chili di gelato.

Il legame che unisce Bellaria Igea Marina e Colmar da decenni adesso è sempre più saldo: "Ho avuto il piacere di incontrare sia il sindaco Éric Straumann che il direttore del Salone internazionale del turismo e dei viaggi Cristophe Crupi. Oggi più che mai – conclude Giorgetti – le nostre realtà sono vicine e questo porta alla nostra destinazione turistica molta visibilità". I dati definitivi sul rendimento dell’expo di Colmar devono ancora arrivare, ma per Emanuele Campana, presidente dell’associazione albergatori di Bellaria, una cosa è certa: "L’affluenza registrata nella tre giorni francese è stata sopra la media. È un bene che il mercato alsaziano si sia rafforzato". Come spiega Paolo Borghesi di fondazione Verdeblu "il segreto dietro questo successo è legato alle innovazioni di quest’anno. Sono incrementati sia gli indotti legati alla ristorazione sia quelli inerenti alla promozione turistica di Bellaria". Un ottimo risultato che per Borghesi può essere comunque migliorato: "Stiamo già studiando per il prossimo anno dei piccoli accorgimenti e novità che renderanno ancora più speciali i nostri stand".

Aldo Di Tommaso