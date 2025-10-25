Bellaria dice addio a ‘Nita’: "Per noi era un’istituzione"

Bellaria Igea Marina piange Nita. Giovedì è venuto a mancare Pierluigi Neri, conosciutissimo in città: per tutti era appunto Nita. Classe 1951, era malato da tempo. Ha passato una vita negli ambienti giovanili, da collaboratore scolastico e addetto alle mense scolastiche e negli ultimi anni organizzatore di feste e momenti di aggregazione per tutti i bellariesi. "Nita, così tutti lo conoscevano, era un’istituzione in città – racconta il vicesindaco Francesco Grassi –. Soprattutto a Igea Marina, il suo quartiere. Qui era sempre in prima fila durante feste, carnevale o patrono: era lui ad organizzare ogni cosa, diventando poi lo showman per intrattenere tutti, tra musica tradizionale, valzer e mazurka. Era quel classico personaggio sorridente e sempre positivo che non si negava mai per un aiuto o un momento di conforto verso gli altri". Neri nella vita ha fatto vari lavori: da giovane il vigile estivo, inserendosi poi nei lavori scolastici e collaborando anche con il Comune. Grande appassionato di caccia e pesca, al lago del Parco del Gelso era lui l’esperto di carpe e anguille della zona e in tanti lo ricordano proprio come un esperto pescatore.

Poi negli ultimi anni si era ammalato, ma non aveva mai smesso di stare in mezzo alle persone, far sorridere e vivere serenamente insieme agli altri. Tantissimi i messaggi di cordoglio suoi social. "Ti ricorderanno generazioni intere di bambini e di insegnanti. Sei stato un pezzo di storia di Igea Marina, il tuo sorriso sarà sempre con noi". E ancora: "Sei andato via in punta di piedi, ma la tua vitalità e buonumore resteranno sempre nei nostri cuori". I funerali si terranno oggi alle 14 nella parrocchia Nostra Signora del sacro cuore a Igea Marina.

Federico Tommasini