"Bellaria è una città per giovani. Gli eventi l’hanno dimostrato"

"Bellaria Igea Marina sa essere città per giovani. Imprescindibile il ponte generazionale, che passa anche dal protagonismo urbano dei ragazzi". Con queste parole il sindaco Filippo Giorgetti ha aperto la riflessione dopo un altro fine settimana segnato da migliaia di presenze. "Sentiamo spesso ripetere che Bellaria Igea Marina non è una città per giovani – ammette – La realtà ci racconta qualcosa di diverso". E "i numeri lo dicono: feste all’ex Fornace da 1.500 persone, migliaia di presenze ai concerti al Beky Bay (con in scena star come Anna Pepe o Shiva), le finali di beach volley al Polo Est, la festa degli oratori Anspi".

Per Giorgetti "abbiamo toccato con mano appuntamenti in grado di consegnare i contenitori urbani più nobili ai giovani, restituendo loro un senso di comunità. I costi sono stati modesti. Ci sono stati alcuni disagi e impegni per le forze dell’ordine, ma a fronte di una posta in gioco altissima".

La cronaca conferma: non ci sono stati gravi problemi di ordine pubblico, nonostante le migliaia di giovani fino a notte fonda in alcune situazioni, come le feste all’ex Fornace e i concerti al Beky Bay. "È la prova che un altro mondo è possibile se si guarda da comunità al divertimento giovanile – sottolinea il sindaco – Il nostro grazie va a carabinieri, vigili e al capo di gabinetto con delega alla sicurezza Antonio Amato per aver saputo tenere sotto controllo il clima in queste settimane".

E ancora: "dobbiamo essere fieri di cosa Bellaria Igea Marina ha dimostrato di poter essere: numerosi eventi, serate e weekend come questi rappresentano mattoni importanti nella costruzione di un ponte generazionale tra il mondo degli adulti e le realtà giovanili". La domanda – al netto del risultati – ora è inevitabile: riuscirà Bellaria a trasformare questa vitalità stagionale in un progetto stabile e duraturo, anche oltre i canonici tre mesi estivi?

