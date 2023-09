Bellaria, ecco l’omaggio al ’giusto’ Ezio Giorgetti

La città omaggia il ’giusto’ Ezio Giorgetti. Inaugurato ieri il grande murale realizzato sulla parete nord del Municipio di Bellaria. Opera dell’artista Edoardo Ettorre, ritrae i volti di Giorgetti e di Ziga Neuman, ispirandosi a una foto che li ritrae insieme. La famiglia Giorgetti l’11 settembre 1943 compì una scelta di cuore e umanità. Ezio con la moglie Libia Maioli favorì la ridistribuzione di un gruppo di 38 ebrei, arrivati sulla costa romagnola dopo la fuga dal campo nazista di Kerestinec. Cercavano disperatamente una fuga, una nuova vita. Tra loro c’era anche la famiglia di Ziga Neuman. Un’impresa tanto generosa, quanto rischiosa. Bellaria in quel momento era interessata dal passaggio del fronte. Le gesta straordinarie di Giorgetti gli valsero il titolo di ’Giusto fra le nazioni’. Fu il primo italiano a ricevere il riconoscimento, nel 1964, dallo Yad Vashem di Gerusalemme. "Abbiamo voluto ‘imprimere’ questa storia di fratellanza, umanità e altruismo in quella che è la casa di tutti i cittadini di Bellaria – sottolinea l’assessore alla cultura Michele Neri – con un murale, attraverso un linguaggio artistico d’impatto anche sulle giovani generazioni". Ieri è stata anche la giornata clou del Bim street art festival. Nel pomeriggio l’ex fornace ha ospitato esibizioni di arte urbana, laboratori e incontri con illustratori e autori. Sempre ieri, dalla stazione, è partito il tour in bici per ammirare le varie opere di street art in città.

Aldo Di Tommaso