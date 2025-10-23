Bellaria fa scuola sulla sicurezza urbana

Alla guida dell’assemblea nazionale del Forum italiano per la sicurezza urbana (Fisu), che incontra a Torino altre realtà europee, c’è il sindaco Filippo Giorgetti. Vista l’assenza del presidente Matteo Lepore, è stato il primo cittadino di Bellaria Igea Marina a prendere le redini del coordinamento del forum, che porterà sul tavolo politiche di sicurezza nazionale (e proposte) per un coordinamento effettivo con quelle internazionali d’Europa.

Tre le priorità del Fisu che sta presentando all’incontro le iniziative di discussione e promozione dell’associazione, approfondimenti, studi e campagne di sensibilizzazione su fenomeni di devianza, violenza, criminalità, il rafforzamento delle attività di documentazione, pubblicazione, condivisione, formazione e la condivisione su più livelli di progetti e buone prassi per la sicurezza urbana.

"Abbiamo storicamente sempre perseguito come obiettivo quello di costruire un punto di vista unitario di città e Regioni nelle politiche di sicurezza urbana – spiega Giorgetti – e abbiamo recentemente sottoscritto un protocollo di collaborazione, avviando un confronto con il Governo con la costituzione di una commissione al ministero dell’Interno per il monitoraggio dei protocolli sulla sicurezza. Ora il passo successivo, in questa due giorni, sarà quello di discuterne a livello internazionale, su obiettivi e strategie a livello europeo".

Quello che sarà il documento finale, arriverà al termine delle due giornate di discussioni. "Il Fisu vuole promuovere un continuo rafforzamento di questo tipo di attività – conclude Giorgetti – a servizio di tutta la collettività. Si punta a mettere a sistema anche a livello europeo l’intero comparto di politiche di sicurezza".

Rita Celli