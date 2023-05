Bellaria Film Festival, ecco gli ospiti Presentati premi storici e anteprime

Il cinema del futuro riparte dal passato remoto. La giornata di inaugurazione del Bellaria Film Festival – da mercoledì a domenica a Bellaria Igea Marina – si terrà nello storico ex cinema Apollo, chiuso da decenni. Nell’antica sala cinematografica, costruita nel 1910, che si affaccia sul mare, andrà in scena l’installazione del duo artistico Samira Guadagnuolo e Tiziano Doria, due artigiani del cinema e della pellicola. La 41esima edizione della kermesse è stata presentata dal sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, dall’assessore alla Cultura Michele Neri, dal direttore organizzativo del Bff Sergio Canneto e dalla direttrice artistica Daniela Persico. Tra i tanti gli ospiti che si alterneranno nei 5 giorni del festival il regista portoghese Carlos Conceição, che presenterà in anteprima (sabato 13) Tommy Guns, la tedesca Helena Wittmann con il suo Human Flowers of Flesh (domenica 14), Asli Erdogan, scrittrice, giornalista e attivista turca per i diritti umani, e poi Carla Signoris, Giuseppe Battiston, Jasmine Trinca, Linda Caridi, Roberto De Paolis, Giacomo Abbruzzese.

In anteprima italiana, dopo la vittoria alla Berlinale, mercoledì al Cinema Astra Le grand chariot di Philippe Garrel sarà presentato alla presenza del direttore della fotografia Renato Berta. Il Premio Casa Rossa (5 in titoli in gara selezionati tra le migliori opere prime e seconde della stagione) sarà assegnato da una giuria di 20 giovani studenti di cinema e rappresentato anche quest’anno da una Casina de Le Casine. Tra le novità la collaborazione con Cinecittà che ha permesso di lanciare Bff New Wave (in)emergenza, programma di sostegno per il cinema indipendente italiano: un percorso professionale dedicato a giovani registi e produttori che riceveranno un sostegno per chiudere i loro primi film (grazie a premi in denaro e alla postproduzione).

"Essere accanto a questo festival è doveroso perché è una manifestazione che punta a raccontare la storia del cinema italiano. E lo fa da ben 41 anni con cuore e tanto impegno, e perciò merita un plauso", ha commentato il sottosegretario Lucia Borgonzoni. "Cresciuto nel tempo, il festival accende i riflettori su un cinema che non sempre trova la giusta collocazione e soprattutto sui talenti più giovani, strutturando sempre nuove collaborazioni come ad esempio quella con Cinecittà". "Con il Bff apre la casa sul mare del cinema indipendente italiano – ha detto l’assessore alla Cultura Michele Neri – Un pietra miliare dell’attività culturale di questa terra che non ha mai smesso di amare e promuovere il cinema indipendente in ogni sua forma".