Bellaria Film Festival, per ora va in scena la rivoluzione del traffico

Conto alla rovescia per il Bellaria Film Festival 2025 (oggi è prevista la presentazione ufficiale). Intanto il Comune ha emanato un’ordinanza per la regolamentazione temporanea della viabilità in alcune zone del territorio, dal 5 all’11 maggio, in concomitanza con la manifestazione cinematografica giunta alla 43esima edizione (in passato Anteprima del cinema indipendente italiano).

Divieto di sosta con rimozione forzata nell’intera area di via Metauro (retro della Biblioteca); in cinque stalli del parcheggio di piazza del Popolo; in uno dei due stalli adibiti alla ricarica dei veicoli elettrici nello stesso parcheggio antistante il municipio), sul lato mare. Ancora, divieto assoluto di transito su piazza don Minzoni (l’attraversamento nel cuore dell’Isola).