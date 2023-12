Bellaria, guerra dei prezzi per il torneo di pallavolo

È scontro tra gli albergatori di Bellaria Igea Marina e Kiklos, l’associazione che organizza tornei sportivi. Tra cui Happyfania Volley, torneo di pallavolo giovanile dal 4 al 6 gennaio. "Ci hanno proposto tariffe irricevibili, bassissime, quasi scandalose", l’accusa dell’associazione albergatori nei giorni scorsi. "È stato detto che sono poche le prenotazioni del nostro evento sportivo – replica per le rime Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos, associazione che organizza manifestazioni, tornei e raduni di beach volley per i più giovani fino ai veterani – quando in realtà quest’anno in città a alloggeranno 550 persone, ovvero il 40% dei partecipanti all’evento. Senza trascurare il fatto che a Bellaria sono presenti solo due impianti dei 22 utilizzati".

"Abbiamo letto – continua – di accuse di tariffe ‘quasi scandalose’, quando in realtà ci preme sottolineare che quasi la totalità degli albergatori di Bellaria contattati ha condiviso la proposta e ha dato la disponibilità immediata. Collaborare anche con hotel di Rimini nord è solo la diretta conseguenza del fatto che il 90% degli impianti necessari è dislocato a Rimini. Alloggiare vicino per le società sportive, che devono ottimizzare gli spostamenti tra le palestre, è sicuramente un plus che depone a favore della manifestazione a discapito di altre iniziative sportive che si svolgono nello stesso periodo in Italia". "Le parole dure rivolte alla nostra organizzazione – conclude Armellini – non tengono in conto del principio con cui è nato il torneo Happyfania Volley, ovvero il lavoro delle strutture alberghiere oltre Capodanno. Un’opportunità lavorativa in un periodo in cui c’è scarsa affluenza di turisti e, di conseguenza, è sempre stato più probabile che gli albergatori non tenessero aperto". Infine, i numeri. "Giunti all’11esima edizione del torneo, siamo passati dalle 120 presenze del primo anno alle 1.300 circa previste nel 2024 a Bellaria Igea Marina, per un totale di 18.550 presenze dal 2013 fino a oggi".