Bellaria ha il suo villaggio al festival di Sanremo

La città di Bellaria Igea Marina sbarca a Sanremo. Non per sfidare cantanti più o meno famosi. La città di Panzini, con Fondazione Verdeblu e Comune, sarà presente al ’Rumore Bim Festival Village’ (dedicato a Raffaella Carrà) fino a sabato. Il Village ospita il noto ’Privè Monina’ dove il conduttore radiofonico, affiancato dalla figlia Lucia, incontra i cantanti in gara all’Ariston ed alcuni protagonisti del contest artistico Rumore Bim Festival 2022, con interviste trasmesse in streaming. "Il Rumore Bim Festival Village – spiegano da Verdeblu – sarà un centro di confronto e vetrina in cui si alterneranno artisti affermati ed emergenti, nel quale ogni giorno si svolgeranno interviste, concerti, esibizioni di ballo, danza e recitazione, sfilate ed interventi di grandi ospiti del mondo dello spettacolo nonché palco dedicato ai migliori artisti selezionati nell’edizione Rumore Bim Festival 2022". "Un’opportunità molto vantaggiosa a livello di promozione e di visibilità per Bellaria Igea Marina che affiancherà Rumore Bim festival, il contest artistico dedicato a Raffaella Carrà organizzato dal Patron Nazzareno Nazziconi per Anteros Produzioni, diretto da Roberto Vecchi in collaborazione con Fondazione Verdeblu ed il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina".

"La promozione di Bellaria Igea Marina – sottolinea il presidente Paolo Borghesi – è ormai lanciata a 360 gradi, dal web alle fiere ai vari media, ci mancavano eventi itineranti che portassero il nostro brand a casa di nostri potenziali turist. Con Miss Mamma e Rumore Bim Festival ci stiamo riuscendo, le due manifestazioni raggiungono circa 200 tappe nelle varie città italiane, dando l’appuntamento alla finale di Bellaria Igea Marina. Contestualmente viene distribuito anche del nostro materiale informativo. In tutto questo discorso promozionale rientra anche l’appuntamento di questa settimana, costruito con Anteros Produzioni, dove il culmine sarà la conferenza stampa". Sarà presentazione l’edizione 2023 di Rumore. "Una manifestazione diffusa nello spazio e nel tempo, quella di Rumore Bim Festival, che va al di là del contest e dell’aspetto competitivo" afferma Brunoangelo Galli, vicesindaco e assessore al Turismo. "L’esperienza sanremese del Rumore Bim Festival, con il suo Village, è uno spaccato di ciò che ha reso questa manifestazione così diversa e così speciale: capace di omaggiare il ricordo di Raffaella Carrà in maniera non superficiale e non banale, in nome di autentici contenuti artistici che avvalorano ancora di più la grande eco mediatica garantita a Bellaria Igea Marina anche in questi giorni di kermesse festivaliera".