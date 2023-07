Bellaria, hotel al buio. Scoppia la protesta

Tante segnalazioni di blackout a Bellaria nelle scorse serate. A testimoniare il disagio, sono gli albergatori di Igea Marina, i quali hanno visto nelle loro strutture andare via la corrente elettrica a fasi alterne. Una mancanza di luce che si ripete di sera in sera, provocando parecchi problemi. Come confermato i titolari dell’hotel Savoia: "I blackout si sono ripetuti più volte, e spesso all’ora di cena, bloccando così i fornelli della cucina, impedendo ai turisti di ritorno dalla spiaggia di fare la doccia. Bloccati anche i computer della reception, le lavastoviglie e l’aria condizionata". Problemi che richiedono una risposta in tempi brevi. "Paghiamo tanto affinché non capitino certi disservizi, ma purtroppo ricompaiono. Ad esempio, già due settimane fa, la corrente è saltata. Lo scorso anno lo scenario era lo stesso. Anche alcune strade della città di sera sono rimaste al buio: nelle vie Catullo, Ennio e Lucrezio per esempi i lampioni erano tutti spenti. Ci chiediamo il perché si ripetano queste situazioni".

Non le manda a dire nemmeno Sandro Giorgetti, albergatore e presidente di Federalberghi Emilia Romagna: "Rimane il grande disagio, soprattutto per le persone che purtroppo rimangono chiuse in ascensore, per diversi minuti, se non ore in certi casi... Siamo costretti a chiamare i soccorsi per aiutarli a uscire. Queste situazioni nel 2023 andrebbero evitate. La sensazione che abbiamo è che Enel, purtroppo, non creda alle nostre parole".

Le segnalazioni e le lamentele per i ripetuti blackout sono arrivate anche in municipio. "Siamo venuti a conoscenza dei problemi – confemra il sindaco, Filippo Giorgetti – La mancanza di luce è stata determinata da una cabina di Enel. È chiaro che anche l’illuminazione pubblica poi ne risente. Adesso stanno riparando la centralina". La risposta definitiva è affidata alla stessa Enel che spiega come stanno realmente le cose: "Un componente di una nostra linea di media tensione ha avuto un guasto la sera dell’11 luglio, dalle 20.35 alle 21. È stato prontamente sostituito con uno nuovo".

Aldo Di Tommaso