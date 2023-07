Energia e ritmo per una serata a tutta musica, sulla spiaggia del Beky Bay di Bellaria Igea Marina. Ospiti della serata saranno gli ’Afrofellonike’, noti dj che promettono di portare un’atmosfera vibrante (stasera alle 21) che per questa unica data in spiaggia, abbandonano i parchi dove si esibiscono solitamente, e invitano i partecipanti a mettere i piedi nella sabbia, e ballare per il loro evento ’Afro Fellonike on the Beach’. Il loro slogan è ’La gente di una volta’ e con la bandiera del rasta che li contraddistingue, propongono un genere di musica che unisce con i valori comuni di pace, amore e libertà. Il tutto al ritmo di reggae giamaicano.

r. c.