Bellaria Igea Marina ha trovato ‘Lamerica’ al cinema

Sei film in lingua originale con sottotitoli. La rassegna Lamerica si aggiunge al cartellone del Cinema Teatro Astra di Bellaria a cura di Approdi e associazione 4/terzi. Per la quale oggi alle 17 è in programma Mary e lo spirito di mezzanotte (in italiano), mentre martedì alle 21 proiezione in lingua originale di The dreamers di Bernardo Bertolucci. Per Lamerica ecco giovedì sera (ore 21) Full Metal Jacket, capolavoro di Stanley Kubrick, vero e proprio film culto per generazioni, emblema dell’antimilitarismo, della critica alla guerra e alla violenza. Per il programma di giovedì 18 gennaio (sempre alle 21) la scelta è caduta su Il petroliere di Paul Thomas Anderson. Il 25 gennaio (ore 21) si potrà vedere in versione originale Easy Rider di Dennis Hopper, un altro film culto che ha entusiasmato le generazioni dei giovani vissuti a partire dalla fine degli anni Sessanta.

La rassegna proseguirà a febbraio con altri tre titoli imperdibili, sempre in lingua originale con sottotitoli in italiano. Giovedì 8 un grande classico del cinema di animazione, Fantasia di Walt Disney, del 1940, seguito il 15 febbraio da Alì di Michael Mann (2001), biopic su una leggenda americana, il pugile campione del mondo Cassius Clay, musulmano nero che prese il nome di Muhammad Alì. Giovedì 22 febbraio chiusura alla grande con Quarto Potere di Orson Welles, Citizen Kane il titolo originale di questa pellicola del 1941, caposaldo della storia del cinema sia sul piano estetico che di contenuto (l’ambiguità del sogno americano).

Proprio come nei cineforum di un tempo, ogni film sarà preceduto da una piccola introduzione e seguito da un dibattito in sala, al quale ognuno è invitato a partecipare. Lamerica è una rassegna di cinema d’autore organizzata da Approdi. Ogni film sarà proiettato in lingua originale, con sottotitoli in italiano.

Perché Lamerica? Lo spiega Sergio Canneto, direttore artistico: "L’abbiamo voluto scritto attaccato proprio come il titolo del film del 1994 di Gianni Amelio. Un modo per sottolineare il senso di questa rassegna che è quello di riportare in sala film rappresentativi della grande cinematografia statunitense che tanto si è imposta sull’immaginario di noi europei, un immaginario che in epoca moderna si è forgiato sul mito dell’America. L’America ha sempre rappresentato il sogno. Vogliamo raccontare cos’è il cinema americano, che è l’industria più potente a livello mondiale, ma che ha saputo e sa esprimere anche una forte critica nei confronti della società".