Bellaria Igea Marina, la carica dei 300 sportivi al Polo Est Village

Una carica di 300 sportivi ha invaso il Polo Est di Bellaria Igea Marina. Si è svolto domenica l’evento ‘Christmas sport day’ con camminatori, ciclisti e atleti in sup, vestiti in tema natalizio. Le associazioni coinvolte erano tantissime: Asd Mare-terra bike team e Romagna Paddle Surf di Bellaria Igea Marina, Asd Fun & Bike di Vergiano, Uisp e Gli Amici del Panda di Rimini. "Il nostro obiettivo – dicono dal Polo Est – è quello di incentivare sempre di più i progetti delle associazioni locali. Questi eventi incentivano le attività all’aria aperta".