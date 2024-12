Bellaria Igea Marina piange Adamo Gradara. Lo storico albergatore è scomparso a 93 anni

È morto Adamo Gradara, storico albergatore di Bellaria Cagnona, aveva 93 anni.

Come tanti della sua generazione, quella dei pionieri e delle cambiali, prima di lanciarsi nell’avventura del turismo aveva svolto altri lavori, dal coltivatore (l’attività di famiglia fino agli anni Cinquanta) al camionista, alla guida del ‘Leoncino’ per vendere al Sud Italia i prodotti terrieri. Insieme al fratello maggiore Elio e alla sorella Tonina, dismessa l’attività agricola, nel 1956 aveva ‘tirato su’ il primo albergo, l’hotel Gradara in via Italia, sul mare. Risale al 1968 l’inaugurazione del secondo albergo, l’Universal di via Asiago, gestito nei decenni successivi insieme alla moglie Giuseppina (Pina), alla figlia Daniela e al genero Luciano, che con i nipoti lo gestiscono ancora oggi, insieme al residence San Marco.

Risale al 1989 l’inaugurazione della casa di riposo realizzata con il socio ‘Pepo’ Nicoletti a Igea Marina, condotta fino al 2017. La recita del rosario si terrà questa sera alle 20 alla chiesa dei Santi Giuseppe e Lucia di via Cervi, alla Cagnona. La messa funebre sarà officiata domani alle 15.