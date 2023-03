Bellaria in lutto Addio all’imprenditore Sandro Fornari

Lo hanno trovato senza vita giovedì mattina in una delle stanze del suo locale, la discoteca Mito – Mapo nel centro di Igea Marina. Sandro Fornari, classe 1981, è mancato all’improvviso, lasciando i genitori in una indicibile disperazione. Era una persona buona, espansiva, cordiale, entusiasta nel portare avanti i suoi progetti. Sandro Fornari si era fatto volere bene da tutti. Da quando si è diffusa la notizia sull’intera città è sceso un velo di tristezza e costernazione. Centinaia i messaggi di addolorato stupore, cordoglio e incredulità sui social per l’improvvisa scomparsa. Sandro Fornari, titolare dell’hotel Carillon, poco distante dalla discoteca, fondata dalla sua famiglia nel 1954, che nei decenni ha visto esibirsi artisti di levatura nazionale, abitava a Poggio Berni. Studi superiori all’Itc Molari di Santarcangelo, fin da giovanissimo aveva dimostrato notevoli capacità imprenditoriali, con una particolare sintonia con il mondo dei giovani, della musica e del divertimento. I funerali dovrebbero tenersi lunedì o martedì, a Santarcangelo.