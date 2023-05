Bellaria in vetrina nei centri commerciali "Con gli youtuber per attirare ragazzi e famigiie"

Promozione dedocata ai turisti under 21 per Bellaria Igea Marina. Dopo la prima tappa al centro commerciale Centronova di Castenaso Bologna, il 14 maggio scorso, seconda tappa a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Domenica la città di Panzini ha presentato il ’Weekend City Web’, che si terrà dal 28 al 30 luglio. L’evento si inserisce all’interno del progetto di intrattenimento e promozione turistica di sistema #Romagnawow sostenuto da Regione e Visit Romagna: una serie di eventi estivi rivolti ai più giovani. A San Donà di Piave folto pubblico, circa 800 famiglie, come segnala Fondazione Verdeblu, che si occupa della promozione. Lo youtuber Gianmarco Zagatoha incontrato i suoi fan, firmato e distribuito gadget ’targati’ Bellaria Igea Marina e invitato il pubblico a partecipare al suo show durante di fine luglio. Domenica 30 la star del web insieme a Nicole Pallado, altra beniamina delle nuove generazioni, sarà ospite con lo show Barbie e Ken on the beach. "Grazie a questi artisti, idoli dei teenager – commenta il direttore artistico Andrea Prada – riusciamo a raggiungere il target turistico dei giovanissimi e delle loro famiglie".