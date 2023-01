Bellaria indipendente da 67 anni Omaggio ai protagonisti della svolta

Era il 17 gennaio 1956, quando l’allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi firmò il decreto che avrebbe sancito, nel febbraio di quello stesso anno, la nascita del Comune di Bellaria Igea Marina. "Celebriamo questo 67esimo anniversario – sottolinea l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fillippo Giorgetti – con immutata gratitudine verso coloro che, in seno al Comitato per la costituzione dell’ente autonomo, si batterono per raggiungere questo importante traguardo". Segue l’elenco dei meritevolissimi concittadini che ottenero, dopo decenni di battaglie, l’autonomia da Rimini: Lelio Quadrelli, Arnaldo Onofri storico albergatore, tra i fondatori dell’associazione di categoria, Ermanno Morri, anch’egli storico albergatore e protagonista degli anni del boom turistico cittadino, e non solo, Odo Fantini (scomparso nel 2020 a 97 anni, in foto con Nando Fabbri) sindaco dal 1964 al 1975, Nino Vasini, che fu il primo sindaco, Tolmino Masacci, l’amatissimo zio di Raffaella Carrà, Gino Scarpellini, Francesco Marconi, Germinal Scarpellini, Amilcare Domeniconi, Elio Casalboni. I protagonisti della conquistata ‘indipendenza’ della città dal Comune di Rimini 67 anni fa - quelli ancora viventi - erano stati premiati in occasione del Premio Panzini edizione 2016 (quella del 60°) con una moneta d’argento, "espressione della riconoscenza della città di Bellaria Igea Marina". Curiosamente non venne loro assegnato quell’anno il riconoscimento principale, ‘Bellariese dell’anno’. Cosa che aveva suscitato la perplessità di qualcuno. Il 28 febbraio 1956, venne emanato il decreto costitutivo del nuovo Comune.