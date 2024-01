Bellaria, iscrizioni al via per l’asilo Allende: 20 i posti disponibili

Aprono oggi a Bellaria le iscrizioni alla scuola d’infanzia Allende in vista del prossimo anno scolastico. Le domande andranno presentate entro il 10 febbraio. Potranno essere iscritti all’asilo tutti i bambini nati tra l’1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021. Alla scuola Allende sono previste due sezioni per un totale di 20 posti. Due gli open day in calendario, per dare alle famiglie la possibilità di visitare e conoscere meglio la struttura. Il primo open day si terrà sabato 27 gennaio, l’altro è previsto giovedì 1 febbraio. La prima graduatoria delle iscrizioni accolte verrà stilata a partire dal 16 febbraio, ma poi ci sarà un mese di tempo per le famiglie dei bimbi esclusi per presentare osservazioni. Modalità di iscrizione, criteri, punteggi e tutte le altre informazioni necessarie sono già disponibili sul sito del Comune.