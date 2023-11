Bellaria, la minoranza le suona al sindaco:: "Manca un piano urbanistico per la città"

"Riuscirà il Comune di Bellaria a dotarsi entro gennaio del nuovo urbanistico?". Se lo chiede la lista civica d’opposizione Bucci, che punta il dito contro i ritardi nella progettazione. "La legge regionale del 2017 – sottolinea il consigliere Gabriele Bucci – ha istituito il nuovo piano urbanistico generale (Pug), con una serie di richieste ai Comuni, come il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e la valorizzazione del territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche. Entro gennaio 2022 doveva essere formalizzata la proposta del nuovo piano, entro il prossimo anno deve essere approvato. A oggi sembra che la giunta Giorgetti preferisca muoversi passo per passo e non abbia ancora le idee chiare sul futuro. Il Pug sarà approvato a gennaio? In tanti ce lo chiediamo". Al momento "si naviga a vista – continua Bucci – Lo si è visto per la zona colonie, per la vecchia fornace, per l’area del porto con il supermercato-ristorante ancora mancato e un arredo urbano da dimenticare. Manca ancora un’idea per la rigenerazione della colonia Roma. Da parte dell’amministrazione non ci sono stati confronti con la comunità per parlare dei nuovi progetti urbanistici, com’è previsto invece dalla legge regionale. È ora che il Comune dia finalmente delle risposte".