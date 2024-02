Bellaria, lotta ai furbetti dei rifiuti con le nuove guardie zoofile

Più controlli sugli animali e sui rifiuti a Bellaria, grazie alle nuove guardie ecozoofile. Sono 14 le persone ’arruolate’ dall’associazione Accademia Kronos – sezione di Rimini – che da anni è impegnata a Bellaria, in accordo con il Comune, con le attività di controllo. Nei giorni scorsi sono stati consegnati gli attestati alle 14 persone che, grazie al corso dell’associazione, sono diventate a tutti gli effetti guardie zoofile volontarie. La cerimonia di consegna è avvenuta durante una cena a Bellaria, a cui hanno preso parte anche il sindaco Filippo Giorgetti, i dirigenti comunali Antonio Amato e Ivan Cecchini, il comandante dei carabinieri di Bellaria Roberto Cabras e altri.

Con i 14 nuovi volontari salgono a 32 le guardie zoofile volontarie. Donne e uomini (che hanno poteri di agenti di polizia giudiziaria) impegnati nelle attività di controllo sulla protezione e sulla corretta conduzione degli animali così come sul conferimento dei rifiuti. I volontari dell’Accademia Kronos da anni operano a Bellaria e in altri comuni del Riminese, in sinergia con gli enti locali, le forze dell’ordine, l’Ausl.