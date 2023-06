Bellaria Monte, pranzo marchigiano per gli alluvionati

Quasi non passa giorno senza che si annunci una qualche iniziativa per sostenere le popolazioni alluvionate romagnole. Dopo la serata nel segno di sportivi e calciatori, mercoledì a Parco Pironi alla Cagnona, ora l’annuncio di un grande pranzo i cui proventi saranno devoluti allo stesso scopo. A organizzarlo i marchigiani di Romagna. Il pranzo è fissato per domani alle 12.30, nella sala della parrocchia Santa Margherita di Bellaria, parrocchia che riunisce un grande numero di immigrati dalle Marche, dagli anni Cinquanta in avanti, soprattutto poi impegnati nelle zone rurali bellariesi, ma non solo. Pranzo a base di specialità marchigiane, organizzato dall’associazione marchigiani di Romagna. Parte del ricavato andrà alla raccolta fondi della Regione. Allieterà il disco il gruppo Gli Scariolanti. Costo del pranzo 40 euro. Per prenotare chiamare il 333.8510107.