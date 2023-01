Bellaria nel cuore del colonnello Tamagnone, nuovo comandante del reggimento ’Vega ’

L’aviazione è ’atterrata’ a Bellaria Igea Marina nel giorno clou della tempesta. L’altro ieri il sindaco Filippo Giorgetti ha ricevuto la visita del colonnello Enrico Tamagnone, nuovo comandante del Settimo Reggimento aviazione ’Vega’ dell’Esercito, prestigiosa unità di volo della Brigata aeromobile Friuli di stanza all’aeroporto militare di Rimini. Il colonnello, già in passato in servizio nel Riminese, a fine 2022 ha ricevuto il comando dal colonnello Marco Cardillo. "Si è trattato di un colloquio cordiale – segnala il Comune in una nota – durante il quale il colonnello ha ricordato le vacanze estive dell’adolescenza trascorse abitualmente a Igea Marina, dal Piemonte". Infine lo scambio di omaggi: il calendario 2023 dell’Esercito è stato ricambiato con stampe tipiche romagnole, firmate dalla famiglia Casadei, e alcune pubblicazioni sulla storia della città.