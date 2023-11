Bellaria omaggia il ’suo’ Panzini a 160 anni dalla nascita del poeta

Il poeta e scrittore Alfredo Panzini (in foto), è nato a Senigallia il 31 dicembre 1863, ma bellariese d’adozione come testimoniato dalla sua biografia, tantissime sue opere e dalla Casa Rossa dove viveva con la sua famiglia, morto il 10 aprile 1939 a Roma. In questo 2023 ricorrono i 160 anni dalla nascita. E la città di Bellaria Igea Marina, con ’Panzini 160’ "omaggia lo scrittore e critico a 160 anni dalla sua nascita, con una serie di incontri di taglio scientifico-divulgativo, ma anche di condivisione e approfondimento con le scuole, incontri musicali e appuntamenti cari alla cittadinanza".

Tra dicembre 2023 e febbraio 2024, saranno organizzati diversi momenti di incontro di stampo seminariale, divulgativo e laboratoriale, che vedono il coinvolgimento di nuovi estimatori, che negli anni si sono sempre più avvicinati all’opera di Panzini: scrittori, giornalisti, saggisti, critici letterari, archivisti, docenti e ricercatori, editori, scuole ed istituzioni del territorio. Tutti coordinati dal direttore scientifico Alessandro Scarsella (docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia). Gli organizzatori invitano a ’salvare le date’ (e annunciano a breve il programma dettagliato): 15 dicembre alle 16. Poi l’indomani, 16 dicembre alle dieci. Terzo appuntamento il 28 del mese, alle 21. Si passa al 2024, per i ’tempi supplementari’ delle celebrazioni: il 16 febbraio alle 10, e il 17 alla stessa ora. Giornata conclusiva annunciata per il 24 febbraio (giorni nei quali andrà in scena la nuova edizione del Premio Panzini), a partire dalle 21.