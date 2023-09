Bellaria pensa al futuro: "Investiti 15 milioni"

"L’amministrazione ha affrontato le questioni circa lo sviluppo coordinato e strategico della città". Così il sindaco Filippo Giorgetti introduce le diverse opere portate a bando pubblico o il cui iter è stato concluso, tra la fine di luglio ed il mese di agosto. Aggiunge poi "E’ stata un’attività politico amministrativa importante che ha mosso 15 milioni di euro. Si è intensificata proprio in un momento che vede molte realtà ‘rallentare’ per le ferie estive".

Entrando nello specifico, si parte dal settore fondamentale dell’edilizia scolastica. La procedura di affidamento dei lavori da effettuare nella scuola Ferrarin, in collaborazione con la stazione unica appaltante della provincia di Rimini, è ancora in fase di pubblicazione. L’intervento, nato nel contesto del Pnnr è pari a quasi 3 milioni di euro. Prevede il miglioramento sismico della struttura, l’aumento degli spazi per la didattica, nuove aule, laboratori ed una nuova palestra. Da non dimenticare poi la nuova scuola primaria che sarà costruita negli spazi dell’ex centro tennis di Bellaria, ormai dimesso da anni. Un progetto che si è aggiudicato un finanziamento da 4,3 milioni di euro. Il nuovo plesso sarà ultimato nel 2026 e prenderà il posto delle attuali Pascoli e Carducci. Inoltre, il comune ha aggiudicato la parte progettuale per 700.000 euro.

Altro tema chiave è quello che riguarda la pubblicazione del bando per l’area porto. Scadrà i primi di ottobre e porterà, dentro a un accordo quadro del valore di quasi 5 milioni di euro, a lavori per oltre 2 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dell’area. Il molo di Igea Marina verrà prolungato per circa ottanta metri fino al congiungimento con la già presente scogliera di fronte al Polo Est. Il progetto firmato dell’ingegnere Alessandro Mancinelli, si è guadagnato un finanziamento regionale da 850.000 euro.

È stata completata invece la prima fase di aggiudicazione per il bando che riguardo l’accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade nel periodo 2023 – 2027, dal valore di quasi 5 milioni di euro. Risalta poi la questione legata alla strada di gronda in zona colonie, che trasformerà la viabilità in ingresso da Sud a Bellaria Igea Marina, migliorando appetibilità ed accessibilità dell’area, anche sul lungomare. L’ importo complessivo dei lavori si aggira sui 4 milioni di euro. A tutto questo si aggiunge l’affidamento del primo grande intervento di rigenerazione che interesserà la ex fornace di Bellaria entro il 2026, per circa 4.230.000 euro finanziati nel contesto del PNRR. Il comune inoltre ha già avanzato la propria candidatura rispetto al bando nazionale ‘sport e periferie’. Previsti interventi di circa un milione di euro per la riqualificazione dello stadio ‘Nanni’.

Aldo Di Tommaso