Bellaria, raccolta differenziata anche a Bordonchio. Chi consegna i nuovi kit deve mostrare il tesserino

Tre tappe e la volata finale che partirà il 20 novembre. Quando la raccolta differenziata dei rifiuti ’sbarcherà’ anche a Bordonchio, la popolosa e storica frazione di Igea Marina. E’ in distribuzione in questi giorni – spiegano dal Gruppo Hera – il volantino informativo alle 2.500 utenze interessate, mentre il 26 settembre si svolgerà un incontro pubblico e dal 2 ottobre sarà consegnato il kit completo per il sistema domiciliare. Che inizierà il 20 novembre e prevede la raccolta di organico, indifferenziato, carta, plastica, lattine e vetro. Dal 28 novembre inizia la rimozione dei vecchi contenitori stradali. Al via dunque l’attivazione del sistema di raccolta rifiuti ’porta a porta’, voluto dall’amministrazione comunale "per migliorare ulteriorimente le prestazioni ambientali e il rispetto dell’ambiente, e migliorare il decoro urbano", anche a Bordonchio. Il porta a porta dei rifiuti differenziati è attivo già per oltre 8.000 utenze in tutto il comune. Con Bordonchio si sfonderà il muro dei 10mila.

Nell’incontro pubblico previsto martedì nella sala parrocchiale di piazzale Don Giovanni Verità saranno presentate tutte le novità. "Sarà l’occasione – precisa Hera – anche per informare gli utenti che le dotazioni (contenitori e calendario) saranno consegnate esclusivamente agli intestatari del contratto o, in loro assenza, a una persona diversa solo se dotata di delega". Dal 2 ottobre inizierà la consegna dei kit - che comprende contenitori e la guida-calendario, e il Rifiutologo – da parte degli operatori incaricati da Hera, "facilmente identificabili grazie al tesserino di riconoscimento". Dal 28 novembre via alla rimozione dei contenitori stradali. Hera ricorda che la raccolta differenziata è un obbligo di legge, e che "il mancato rispetto potrebbe comportare sanzioni amministrative". Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500.