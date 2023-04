Bellaria, accusato di rapina e tentato furto: in manette 34enne

Bellaria, 18 aprile 2023 – I carabinieri della sezione operativa di Rimini hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo italiano, 34enne, senza fissa dimora, accusato di una rapina e di un tentato furto.

Le indagini erano partite il 29 settembre scorso, quando l'uomo – con il viso coperto da cappuccio e scaldacollo – aveva tentato di svuotare le casse dell'ufficio postale di Bellaria, dopo essersi introdotto all'interno all'orario di chiusura e scavalcando il bancone. Il malvivente aveva trovato le casse vuote e così era allontanato a piedi verso un supermercato situato non lontano da lì.

Qui aveva minacciato un cassiere per farsi consegnare circa 200 euro in contanti. A quel punto si era allontanato in bicicletta. Successivamente l'uomo è stato arrestato per un altro reato commesso sempre in Romagna. Gli abiti che aveva addosso sono stati ritenuti compatibili con quelli che indossava per il colpo a Bellaria.