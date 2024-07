Bellaria riparte dalla comunità energetica

Sono stati tanti i temi toccati durante la prima giunta comunale di Bellaria Igea Marina, martedì pomeriggio. La squadra del sindaco Filippo Giorgetti, al suo secondo mandato di fila, ha poi deliberato l’istituzione della Comunità energetica, che entrerà in vigore domani. Così l’assessore all’ambiente, Adele Ceccarelli: "Il Comune, come ente fondatore del progetto e grazie alla collaborazione con altri enti e associazioni del territorio, costituirà la prima comunità energetica a Bellaria Igea Marina. Si chiamerà Solar Bim ets. L’idea di una città più green e sostenibile prende dunque vita. Si tratta di un’opportunità per tutti. Ciascun cittadino, dando il proprio contributo, si sentirà parte di una comunità più vicina alla tutela dell’ambiente".

Ma a cosa servirà nel concreto la Solar Bim ets? L’assessore Ceccarelli evidenzia che "la comunità energetica servirà in primis per promuovere l’autoconsumo energetico sul territorio, riducendo i costi e gli sprechi del trasferimento dal nazionale, da parte del produttore di energia. Servirà inoltre a incentivare quei comportamenti virtuosi che contribuiranno al risparmio collettivo dell’energia, favorendo l’abbattimento di sprechi e di costi. Un vantaggio non solo economico ma anche etico".

Ceccarelli sottolinea poi che "già diversi comuni stanno muovendosi in questo senso. Il nostro è fra quelli che si è interessato subito al tema e ha partecipato tempestivamente al bando regionale ottenendo il finanziamento che gli ha permesso l’abbattimento dei costi inziali di studio di fattibilità e di costituzione della comunità".

L’assessore all’Ambiente ricorda infine che "Bellaria ha le risorse, in sé, per avviare questa innovazione in ottica green. Basti pensare a quanto saranno essenziali, in questa transizione ecologica, gli impianti fotovoltaici già presenti nel territorio. Quello di oggi è un ulteriore passo che dà compimento ad un lavoro avviato già durante la precedente amministrazione. Si passerà gradualmente ad una vera e propria città ecologica grazie al contributo di ogni singolo cittadino". Bellaria Igea Marina guarda al futuro. E lo fa in ottica green.

Aldo Di Tommaso