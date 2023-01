Bellaria sfiora quota 20mila residenti, crescono i matrimoni

Bellaria è sempre più popolata: più da donne che da uomini. Durante il 2022 i residenti hanno superato quota 19.600. Al 31 dicembre erano per la precisione 19.631, di cui 10.040 femmine e 9.591 maschi. I dati raccolti e comunicati dai servizi anagrafici comunali, confermano così un buon trend di crescita per la città. Ad aumentare, i nuclei familiari: 8.416 contro gli 8.325 registrati un anno fa. "La nostra città ha registrato un lieve aumento e questo sta a testimoniare che a Bellaria Igea Marina si sta bene – dice l’assessore Flaviana Merida Grillo –. Ha una sua attrattività, rispetto ad altre città della provincia. Sono in aumento anche i nuclei familiari, a testimonianza del fatto che ci sono tanti lavoratori che magari vengono qui per un impiego, da soli, ma che poi si trovano bene, si fermano e costruiscono il loro futuro a Bellaria".

Resta negativo invece il saldo naturale, tra nati e morti. Sono stati 103 i nuovi nati, con sostanziale parità tra maschi e femmine: 51 fiocchi azzurri, 52 quelli rosa. A questi si sommano poi 7 nuovi nati da cittadini di Bellaria Igea Marina residenti all’estero. Dei 103 nuovi nati, 22 sono stranieri: 13 femmine, 9 maschi. Per quanto riguarda i decessi, se ne sono registrati 208, 112 femmine e 96 maschi. Capitolo stranieri: su tutta la popolazione bellariese sono 2315 i cittadini (29 in meno rispetto all’anno scorso) di cui 1.264 femmine e 1.051 maschi. Un calo numerico comunque da soppesare, al netto dei residenti stranieri che - nel frattempo - hanno acquisito la cittadinanza italiana. La comunità più numerosa resta anche quest’anno quella albanese (900 i cittadini), con 463 maschi e 442 femmine. Seguono 323 rumeni (111 maschi e 212 femmine), 189 ucraini (33 maschi e 156 femmine), 156 marocchini (84 maschi e 72 femmine). Sopra quota 100 anche la comunità del Bangladesh (73 maschi e 32 femmine), seguita da Cina, Tunisia e Senegal.

Per quanto riguarda immigrati ed emigrati i numeri sono in linea con gli anni passati: 559 le persone che hanno preso la residenza a Bellaria, 469 quelle trasferitesi altrove, di queste 66 sono andate all’estero. A Bellaria Igea Marina, nel 2022, ci si è anche sposati di più: 42 sono state le cerimonie civili (40 nella sala consiliare e 2 al Beky Bay) e 15 quelle con rito religioso.

r.c.