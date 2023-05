"Bellaria si conferma casa del cinema indipendente"

Numeri in forte crescita per la 41esima edizione del Bellaria Film Festival, vinto da La timidezza delle chiome di Valentina Bertani. Il numero degli accrediti è triplicato rispetto allo scorso anno, i biglietti venduti sono aumentati del 25 per cento, e oltre 8500 persone hanno partecipato alle varie attività del festival tra proiezioni, eventi, panel, tavole rotonde, la giornata dedicata all’industry e gli incontri con gli autori. Molte le proiezioni andate sold-out (tra cui Marcel! di Jasmine Trinca presentato alla presenza della regista), Disco Boy introdotto al pubblico dal regista Giacomo Abbruzzese e l’anteprima mondiale di Lala presentata dalla regista Ludovica Fales.

Questo il conteggio aritmetico del Bff 2023: sono stati 41 i film in programmazione, di cui 9 anteprime italiane e 11 anteprime mondiali. Undici tra incontri e tavole rotonde. Settantatré gli ospiti provenienti da tutto il mondo e quasi 100 studenti di cinema che da tutta Italia "sono arrivati a Bellaria Igea Marina per dare ancora più vita alla casa del cinema indipendente", segnalano gli organizzatori, Approdi, start-up di cinema d’autore. Kermessa realizzato grazie al Comune col sostegno della Regione, e patrocinato dal ministero della Cultura (il Sottosegretario Lucia Borgonzoni ha partecipato alla presentazione), con la partnership di Cinecittà.

"Un festival in crescita – afferma il direttore artistico Sergio Canneto – che sempre si radica nel territorio e al contempo riesce ad intercettare un pubblico giovanissimo e interessato proveniente da tutta Italia. Un pubblico capace di mettere in rete professioniste e professionisti del settore creando uno spazio di confronto e ricerca sul linguaggio cinematografico e i metodi produttivi. Ne è prova la nuova sezione industry ’New Wave’ in collaborazione con Cinecittà e il successo che ha riscosso".

Per il sindaco Filippo Giorgetti "si chiude il sipario su un’edizione del Bff che ha popolato e colorato strade della città, con tanta partecipazione di pubblico, dagli addetti ai lavori ai semplici appassionati. Un successo che conferma il percorso intrapreso da questa direzione, sia organizzativa che artistica, orientato a un contenitore culturale che sappia impattare a 360 gradi sul territorio". ll Concorso Gabbiano, dedicato ai nuovi rappresentanti del cinema indipendente, che in passato ha premiato autori come da Silvio Soldini, Ciprì e Maresco, Agostino Ferrente, ha assegnato il premio ’Miglior Film’ all’opera Animal di Riccardo Giacconi. Sempre all’interno del Concorso Gabbiano la giuria ha attribuito il premio ’Miglior film per l’innovazione cinematografica’ al film Roger… arriva il presidente! di Marco Chiarini. Menzione speciale al film In tutte le ore e nessuna di Davide Minotti e Valeria Miracapillo. Premio Mymovies a Lala di Ludovica Fales. Premio Oxilia10 a Perduto Paradiso in due rulli di Luca Ferri, Morgan Menegazzo e Mariachiara Pernisa e a Fuoritempo di Matilde Ramini.