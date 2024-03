Bellaria si prepara a un mare di eventi

A Bellaria via agli eventi di primavera, con un ricco palinsesto che va avanti fino a metà aprile. "L’obiettivo è rendere la città attrattiva per i turisti e chi viene anche solo per un weekend, al di fuori della stagione estiva", dichiara l’assessore al turismo Bruno Galli. Gli eventi partono questo fine settimana, con un’inedita festa siciliana in piazza Matteotti, da venerdì a domenica, con prodotti tipici e street food, birre artigianali e il folklore tipico dell’isola. Ospite d’onore l’attore Tony Sperandeo, interprete di film come Johnny Stecchino, I cento Passi, Il muro di gomma. Il 27 marzo allo stadio Nanni vedrà il fischio d’inizio del 41esimo torneo Pecci, manifestazione di riferimento del calcio giovanile, che proseguirà fino a Pasquetta. Sempre a fine mese appuntamenti per tutti i gusti con tantissimi eventi: tra i più attesi lo show di Jerry Calà e il concerto di Edoardo Vianello. Ad aprile arrivano i mercatini di primavera (13 e 14 aprile), con stand, artigianato e buon cibo in viale Guidi. Tornerà sulla spiaggia anche Kiklos con le gare dello Young Volley (dal 26 al 28 aprile). Il Bellaria Film Festival coinvolgerà il mondo del cinema indipendente a maggio (dall’8 al 12). Sempre a maggio torna la StarCon, l’evento per appassionati di fantascienza, in programma al Palaturismo (dal 17 al 19). Gran finale di maggio – dal 24 al 26 - con la Borgata che danza, evento tra i più amati in città che unisce tradizione, autenticità, musica, gastronomia tipica.

"Avremo poi anche alcuni appuntamenti più piccoli ma molto attesi dai cittadini – conclude Galli – dalla festa al parco del Gelso che si terrà a inizio maggio all’Isola dei curiosi. Il ricco pacchetto di eventi sarà la grande rincorsa che ci accompagnerà all’estate. Un sostegno concreto ai centri commerciali naturali, una spinta al commercio di vicinato. è bello poi evidenziare il grande ruolo dall’associazionismo e dal volontariato, di privati e degli operatori, tutti uniti per il bene della città".

r.c.