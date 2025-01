Bellaria si tinge di rosa: arriva il Giro femminile: "Prestigioso trampolino turistico per noi"

Bellaria Igea Marina ospiterà una tappa del Giro Women 2025, il Giro d’Italia femminile che si terrà dal 6 al 13 luglio. Dalla città di Panzini la partenza della sesta tappa, venerdì 11 luglio, di 144 chilometri, con arrivo alle Torre Roveresche (provincia di Pesaro-Urbino). Start da Bellaria Igea Marina, poi le atlete toccheranno le località di San Mauro Pascoli, Savignano, Santarcangelo, Sant’Andrea, Ponte Verucchio. Quindi l’ingresso nel territorio della Repubblica di San Marino e della regione Marche. Il 13 luglio la tappa conclusiva Forlì-Imola con il gran finale all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

"E’ il primo anno che il Giro Women entra a far parte del circuito eventi Rcs – commenta il sindaco Filippo Giorgetti, l’altra sera a Roma alla presentazione ufficiale della manifestazione ’rosa’, e del Giro d’Italia uomini –. E’ un momento di grande crescita a livello di praticanti e appassionati di ciclismo. La tappa da noi si farà venerdì, e potrà lanciare quel weekend di luglio dal punto di vista turistico. Inoltre, ospitare la partenza può portare a vivere di più il villaggio anche con il pernottamento del giovedì, la sera precedente". Della carovana fanno parte circa 300-400 persone tra atlete e staff, più i familiari. "Abbiamo lavorato a lungo per avere l’evento – aggiunge Giorgetti –, e ringrazio in particolare Giammaria Manghi (coordinatore per le politiche sportive dell’assessorato regionale al Turismo). Inoltre entrare nel circuito Rcs ci fa sperare anche in una tappa del Giro in futuro".

"Ospitare il Giro Women è un attestato di qualità e capacità per l’intero nostro sistema ricettivo, che ha nel turismo sportivo una componente importante – commenta il presidente dell’Associazione albergatori Emanuele Campana –. Con riflessi importanti dal punto di vista promozionale, ma anche per le presenze turistiche nel fine settimana in questione".

Mario Gradara