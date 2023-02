Bellaria sogna in grande e vuole fare Rumore

Dal concerto dei mitici Camaleonti agli Europei di Tango, dagli youtuber Ludovica e Aurora alla seconda edizione di Rumore Bim Festival, kermesse di talenti emergenti nel segno di Raffaella Carrà, dal drive in nautico alla discoteca sull’acqua. Bellaria Igea Marina gioca d’anticipo e lancia il cartellone di eventi del 2023, da Pasqua all’autunno, estate compresa. Titolo: ’Energy Bim, un pieno d’energia’. Intrattenimento, animazione, spettacolo, musica, comicità, cinema ed eventi sportivi e culturali. Si parte con Pasqua Musica Diffusa 2023, l’8 il 9 e il 10 aprile. Sabato 8 dalle 21.30 via alle danze con Radio Bruno Hit Parade Party in viale Ennio. L’indomani l’Isola dei Platani si anima, in prima serata, con lo show ed il meet&greet delle youtuber Ludovica e Aurora dedicato ai più piccoli. Alle 21.30 il live show della cartoon band Miwa, Voglio tornare negli anni ‘90, il dj set con il duo Space Invaders, il concerto con il pianista - performer Matthew Lee. Clou della serata "il concerto della storica band I Camaleonti", spiegano gli organizzatori (Fondazione Verdeblu e amministrazione comunale). Il lunedì dell’Angelo accoglierà il ’dopo Pasqua’, con animazione e uova di cioccolato per tutti. L’estate ’Energy Bim’ si aprirà poi con il ritorno, "a grande...